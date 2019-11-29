自韓國政府決定有條件地推延「韓日軍事情報機密保護協定」（GSOMIA）的終止期限後，日韓關係又逐漸緩緩融冰。韓國產業通商資源部29日表示，韓日兩國經貿部門將於12月初啟動有關出口管制問題的磋商。

日本經濟產業省曾於22日宣布，為解決針對南韓半導體材料出口嚴加管制問題，日韓之間將在課長級準備會議後，召開局長級會議，會議的時期等尚未確定。而據韓聯社報導，韓國產業通商資源部29日表示，產業通商資源部貿易政策室課長宋賢周（音譯）28日與日本經濟產業省安全保障貿易管理課長豬狩克郎舉行課長級對話，雙方商定於12月16日至20日在東京舉行局長級（司長級）的出口管理政策對話。雙方還將於12月4日在奧地利維也納開會，籌備此次局長級對話。

報導指出，預計韓日雙方將在12月的局長級對話上就出口管制相關情況交換意見，全面討論各自要求的事項並尋求解法。不過，由於雙方就出口管理的立場差距懸殊，預計雙方的對話將很難一帆風順。

日韓關係因「前徵用工」（二戰期間遭日本企業強徵的南韓勞工）問題惡化，日本7月強化對南韓出口管制措施，之後又將南韓排除在適用貿易優惠的「白色名單」國家外；南韓不甘示弱祭出反制措施，引發雙方貿易戰，甚至造成南韓一度決定終止GSOMIA。

南韓政府22日雖然決定暫不終止GSOMIA，暫停向世界貿易組織（WTO）提訴的手續，並決定與日本展開雙方貿易當局間的政策對話。而日本外相茂木敏充與南韓外長康京和在23日會談中，兩人一致同意為12月下旬在中國成都市舉行日韓領袖峰會開展協調。

(中時電子報)