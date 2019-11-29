大陸用「二」形容有點弱智、犯傻，哈士奇由於常做出一些讓主人哭笑不得的犯傻舉動，被大陸網友暱稱「二哈」。大陸《央視新聞》在微博發表一段影片，民警接到任務，要在5天內把成年哈士奇訓練成警犬。接到這個挑戰後，民警露出了尷尬又不失禮貌的微笑……網友也說「心疼民警三秒。」

大陸《央視新聞》在微博發表一段影片，哈士奇，人送外號「撒手沒」！帶犬民警們要在5天內對成年二哈進行訓練，接到這個挑戰後，民警露出了尷尬又不失禮貌的微笑……

影片中，女民警說「這不可能完成的任務」。她說自己領到的是一隻5歲的種公犬，因為是種犬，它所有的興趣都是在「找媳婦生孩子」這點事上，讓她真的有點絕望。

最後的任務成果展現，民警與哈士奇順利的完成了任務，但過程還是有點「艱難」，例如在「嗅認」能力上，網友覺得是民警的幫助下，哈士奇才在最後找到了目標。

網友們看完影片留言「劃重點，只想著找媳婦生孩子」、「訓練完 就是成不了警犬 跟我們考駕照一下 考完了發現真不適合開車」、「民警：我太難了 哈士奇:沒想到我也有這麼一天」、「二哈：我會拆彈」、「同情民警小哥30秒」、「成年的二哈？？？？哈哈哈」、「心疼民警小哥哥三秒」、「你們都忘了曾經被二哈拆掉的派出所嗎？」、「這跟德牧比，就是特種部隊和大一新生的區別」、「讓敵人笑死打到克敵制勝的目的」、「所有人都流露出一種看著浪子回頭的欣慰感是怎麼回事」、「不好意思，看它卡住了我笑的停不下來」。

(中時電子報)