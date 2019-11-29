台灣人愛出國，根據萬事達卡發布的2019年「全球最佳旅遊城市報告」指出，去年(2018)國人出國人次排全球第10名。台灣人懂得犒賞自己，總會安排幾天假期出國旅遊，但有許多事前工作要準備，其中就包含了最重要的訂機票，不過訂機票難免會遇到各種情況，導致12星座出現不同的有趣反應！

【摩羯座、水瓶座、雙魚座】

12星座訂機票的不同反應/截取自youtube

以做事踏實的摩羯座來說，訂機票這種事交給他們絕對放心，總是一開始就將資料都準備好，而且透過全台線上最大旅行社「易遊網」訂票會變得超容易！至於目標明確的水瓶座，在訂機票時總是快、狠、準，易遊網的機票自訂篩選列表就超符合水瓶座的需求，一次快速掌握。總是愛幻想、不切實際的雙魚座，往往還沒訂到機票就開始整理行李，但是易遊網APP清晰直覺的介面設計，只要滑一滑就能完成出國夢！

【牡羊座、金牛座、雙子座】

衝動聞名的牡羊座總是在一股腦訂下機票後，才後悔沒有假期或其他原因的窘況，但是易遊網有支援24小時的線上申請退票、多家航司線上改票服務，就算三心二意也不怕。對於金牛座來說，訂機票前一定要先精打細算，但是一家一家比價未免也太辛苦，易遊網的廉航機票搜尋系統，可自動混搭航司搭配出最低價組合，造福了時間有限的小資族。至於熱愛三心二意的雙子座，同時間當然要做很多事才划算，這時易遊網首推的google助理語音服務，出一張嘴就能訂好機票！

對於衝動的牡羊座來說，就算訂錯票也能申請退票/截取自youtube

【巨蟹座、獅子座、處女座】

愛屋及烏又超愛家的巨蟹座總是把全家大小的機票都訂好，這時易遊網刷卡分期最高6期0利率的優惠，讓巨蟹座不用瞬間吃土！而霸氣的獅子座只要目標明確之後，就會毫不猶豫地說走就走，易遊網支援的3大pay付款功能包含Line Pay、Apple Pay、Google Pay就超給力，秒付款輕鬆訂完票。個性容易焦慮且事事要求完美的處女座，訂票不僅要掌握最新優惠，還要找到最佳航班時間，易遊網涵蓋365家航司，有超過1.5萬票種，票種非常齊全。

【天秤座、天蠍座、射手座】

擁有嚴重選擇障礙的天秤座，光是要去哪裡就可以猶豫幾百年，不過易遊網支援多種行程搜尋，像是來回、單程、不同點進出等，想一趟出遊玩多國，愛怎麼買就怎麼買。愛記仇的天蠍座總是記得害他多花錢的網站，但易遊網的7乘7票價搜尋，可以比較7天最低票價，看到哪天機票最便宜就能快速下手。一群朋友出遊，總是會由固定一人負責訂機票，這時若太常關心射手座的訂票狀況，可能會招來他們的不悅喔！使用易遊網訂票保證有位，快讓它成為你的訂票神隊友吧！

(中時電子報)