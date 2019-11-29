《追我吧》原先被網友抓包照常播出，現今已宣布停播。（圖／翻攝自會火、Rabbit每日爆料微博）

金星先前批評浙江衛視。（圖／翻攝自八组吃瓜少女微博）

浙江衛視節目《追我吧》因來賓高以翔在錄製過程中去世而成為眾矢之的，今(29日)稍早傳出該節目本日將照常播出，引來網友齊轟冷血，不久才更新節目表宣布今日停播。另外，網友發現，大砲主持人金星早在過去就透露自己當年為了曹啟泰才上節目《非同凡響》，但沒想到浙江衛視的製作團隊想操控票，「他們很齷齪」。

高以翔27日錄製《追我吧》暈倒心源性猝死，製作單位當天結束錄製後便傳出停播消息，但今上午網友一度發現浙江衛視節目表上今晚9點仍照常播出《追我吧》，《搜狐娛樂》報導，知情人士回應今天將播出的是電視劇精編，並非最新一期節目，而目前節目表已更新顯示將播出專題節目，《追我吧》的播出頁也宣布今晚停播。

而大陸女主持人金星一向以敢言著稱，網友今挖出，她2010年參加浙江衛視《非同凡響》後受訪，爆料說：「因為我做《非同凡響》完全是衝著曹啟泰先生去的，是他請的我，我衝他去，而並不是衝浙江衛視去的，他們最後總決賽想操縱票啊，決賽三個，他們傾向於誰（就要讓誰贏），但金老師坐在這，誰操縱誰啊，但，畢竟這個製作團隊的背後是浙江衛視，他們很齷齪」。

金星更說：「整個過程中，他們浙江衛視從來沒有消停過，我聽製作方天天說鬧死了，他們老想挖什麼選手的背後新聞，誰是不是同性戀，誰父母離異了，怎麼怎麼的，無聊之極」，見此，網友紛紛表示：「喜歡金星，一針見血。可惜沒有金星秀了」、「她真的好敢說」、「也就金姐敢實話實說了」、「金老師當時好像還被浙台以變性人的名義封殺來著」。

(中時電子報)