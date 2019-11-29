東森電視九點檔大戲《美味滿閣》現正熱播中，其中羅宏正飾演長年在國外，才剛回台的王家老三王子毅，因與家人分開多年而產生微妙的距離感，一副不苟言笑的樣子讓人難以親近。劇中羅宏正看見遭人威脅的彭子翎，立刻衝上前去英雄救美，在窄巷內跟兩位武行對打，從跳躍、飛踢、頭槌到對打等各式各樣武打戲過招，一氣呵成，粉絲和網友直呼帥氣破表。

羅宏正武打戲。（東森）

藝校出身、專攻戲曲武術的羅宏正，曾因拍戲腳受傷休息停工將近一年，此次武打戲是他腳傷後，再度挑戰的第一場打戲。他坦言開拍前心裡有些忐忑，擔心腳傷與身體狀況不能負荷，或因肢體上的限制而耽誤拍攝進度，「因為過去腿傷的關係，所以我的右腿其實比較無力，加上這場戲我的造型是整套西裝，衣服很貼身，沒辦法做任何防護，只能真槍實彈直接上，我還笑說這幾乎像是『裸打戲』」。

還好劇組安排對手戲的武行演員都非常專業，有一位還是他的學長，所以對戲上非常有默契，對方也知道如何配合他的動作。羅宏正也笑說還好拍攝過程順利，除鏡位需求的不同角度拍攝之外，所有動作幾乎都是一次到位，才讓他給自己打了一劑強心針，覺得未來可以再度挑戰動作戲。

(中時 )