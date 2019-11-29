竹山鎮長陳東睦（右三）等人，啟動智慧停車上路。（廖志晃攝）

前山第1城，智慧停車領先南投縣各鄉鎮市！竹山鎮公所與電信業者合作，在公有停車場設置Parking Go地磁感應設備，即日起，汽車駕駛人透過手機加Line，就可以掌握路邊停車格的使用資訊，平均可以縮短5到10分鐘的尋找車位時間。

竹山鎮長陳東睦表示，因應即將舉辦的竹藝燈會，在鎮公所停車場、遊客中心、竹山文化園區、竹山戶政事務所停車位以及中山停車場等地，都已埋設地磁感應設備，駕駛人不必再目測搜尋停車位，手機就能提供精確資訊。

目前，竹山鎮內公有停車場都裝設地磁感應器，共計布建329顆，民眾可透過遠傳「Parking GO」Line 官方帳號（Line 好友搜尋@parking-go） 即可加入，開啟手機定位，就能查詢鎮內剩餘車位分布情形，並可導航到目標車位，可有效減少民眾找車位時間與油料浪費，間接改善道路交通與空氣品質。

陳東睦表示，藉由路邊停車的大數據，如路邊車格周轉率、各時段停車率，也可掌握停車格使用情形，做為日後調整停車管理的參考依據。

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