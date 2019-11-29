民進黨副總統參選人賴清德（中）與子弟兵林俊憲（左二）參香時，呼籲支持民主進步黨，守護台灣。（洪榮志攝）

民進黨副總統參選人賴清德29日替子弟兵林俊憲參選台南市立委強力固票，一連陪同參拜選安平區、南區等6間廟宇，所到之處都受到熱烈歡迎，「凍蒜！」聲不絕於耳。賴清德還說，美國川普總統也已經簽署《香港人權與民主法案》，未來美國也會如同用《台灣關係法》幫忙台灣一樣，去幫忙香港。

賴清德陪同林俊憲參拜的廟宇，分別為：安平開臺天后宮、安平觀音亭及南區鹽埕天后宮、鹽埕北極殿、喜樹萬皇宮、灣裡萬年殿等，全都是台南市立委第五選區內的重要信仰中心。

賴清德面對大批支持者表示，此次選舉是「守護台灣自由」的選舉；尤其大陸步步進逼，對台灣的打壓可說是無所不至，加上又看到香港事件愈演愈烈，每次遊行都有1、200萬人上街頭，什麼原因呢？他們就是要追求民主自由人權的生活。所以警察雖然進入校園抓學生，但大學生一點也不畏懼，仍然勇敢站出來。

賴清德還說，此次香港選舉，站在人民立場的泛民主陣營拿下8成的席次，他們的決心由此就可以看得出來。所以美國很支持香港，參眾兩院通過的《香港人權與民主法案》，川普總統也已經簽署，未來美國會像用《台灣關係法》幫忙台灣一樣，去幫忙香港。

賴清德強調，此次選舉台灣也有自己的責任，大陸打壓我們，我們不必害怕，我們要守護自己的民主自由人權制度，明年元月11日大家都要站出來，尤其是長輩們加上年輕人的投入，一起支持民主進步黨，守護台灣。

(中時 )