冬天也能賞花趣！天氣雖然變冷，但新北市美麗景致仍不打烊。如五股區防災體健公園、中和區八二三公園等都種有大量色彩鮮豔草花。除外出欣賞，諸如一串紅、四季海棠等，都很容易種植。民眾也可花點心思在家栽植，闔家享受園藝之樂。

中和八二三紀念公園內花海景致，一串紅於其中特別鮮艷奪目。（圖取自新北市景觀處官網）

四季海棠原產於巴西！四季海棠花色多變，有橙紅、桃紅、粉紅、白色等多種顏色。四季都可開花，通常於秋末、冬、春開得最好，現下正是適宜種植的時節。四季秋海棠不喜歡高溫多溼的環境，須注意勿澆太多水，若養在室內則注意通風，讓多餘水分蒸發。

五股區體健公園內的大面積漸層花海，右邊3區塊花海皆為四季海棠，有不同的顏色。（圖取自新北市景觀處官網）

一串紅同樣原產於巴西，因其豔紅而成串，恰似炮竹的花型而為人熟知，是冬日民眾在戶外最常看見的觀賞植物之一。其實一串紅不只有紅色種，紫色、蜜桃色、覆盆子色與米黃色的一串紅，也能在市面上買到，可藉由種子或扦插方式繁殖，平時只要注意給予充足陽光，並保持土壤微濕，就可生長得不錯，是冬日妝點環境的好選擇。

帶有神秘浪漫氣息的紫色一串紅。（圖取自新北市景觀處官網）

新北市景觀處表示，拈花惹草可為生活增添趣味，增進家庭感情，用我們的雙手美化我們的生活環境，是非常有成就感的事。為了建立更美麗的家園，景觀處備有可食地景顧問團、綠美化競賽等計畫協助民眾，相關訊息可電洽可食地景顧問團（諮詢專線0968-662-063）

窗台擺上四季海棠，讓你的生活colorful起來！（圖取自新北市景觀處官網）

(中時電子報)