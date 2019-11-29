國民黨總統參選人韓國瑜不滿假民調滿天飛，刻意在臉書提醒韓粉在接到民調電話時說唯一支持蔡英文總統，不過，有些學者認為會影響藍營立委選情，韓國瑜29日表示，這些學者應該更擔心的是為什麼台灣民主後退、台灣媒體惰落。

韓國瑜今早在臉書發文，指出「麻煩各位好朋友從現在開始接到民調電話通通說唯一支持蔡英文，我們一起讓民進黨高興到2020年1月10號！＃民調唯一支持蔡英文＃等我的通關密語＃夜襲最後四句話。」

此舉引發學者擔心認為會影響國民黨立委選情，韓國瑜今午在南港軟體園區與電商座談後，他對此回應，他不知道這些學者有什麼不同意見，但這些學者應該更擔心的是為什麼台灣民主後退、台灣媒體惰落。

韓國瑜強調，這些學者更應該關切為什麼假民調滿天飛？而不是來問他臉書發表對假民調抵制、反制行為的看法。

＃韓國瑜＃2020大選 ＃選舉 ＃總統 ＃立委 ＃國民黨 ＃民進黨 ＃民眾黨 ＃蔡英文 ＃韓國瑜 ＃宋楚瑜＃台北市＃賴清德＃張善政＃卓榮泰＃黃國昌＃高雄市＃李佳芬＃南港軟體園區＃電商＃傾聽之旅＃民調＃媒體＃學者＃臉書

(中時 )