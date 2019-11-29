後龍一蔥油餅車火警全燒毀 15:442019/11/29 中時 謝明俊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 苗栗後龍鎮一部販售蔥油餅的發財小貨車，29日下午突然起火燃燒。〔消防後龍分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 苗栗後龍鎮一部販售蔥油餅的發財小貨車，29日下午突然起火燃燒，整部車燒毀。〔消防後龍分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕 苗栗後龍鎮一部販售蔥油餅的發財小貨車，29日下午突然起火燃燒，整部車燒毀。〔消防後龍分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕 苗栗後龍鎮中華路，25日下午發生一輛販售蔥油餅的小發財車，疑因車上瓦斯開關故障起火蔓延全車，消防局第2大隊後龍分隊據報趕到現場，布署水線灌救，火燒延燒20分鐘後撲滅，整部發財車燒毀，幸未造成人員傷亡。 (中時 ) #蔥油餅 #後龍 #苗栗 #發財車 #火警 也許您會感興趣 推薦閱讀 萬華仁濟醫院傳火警 急疏散百人無人傷 10:092019/11/25 社會 阿里山咖啡包裝加工廠房傳出火警 16:232019/11/25 社會 苗栗縣警局道安檢討列5大肇事路口提醒民眾注意 19:382019/11/26 社會 苗栗縣環保局表揚優良機車氣檢站 10:212019/11/27 生活 苗栗縣長徐耀昌 頒竹南分局立即破案獎 16:012019/11/27 社會 苗栗跨黨派推石虎保育自治條例 3度闖關議會 17:002019/11/27 生活 發揚苗栗陶藝文化 徐耀昌讚作品精湛 17:002019/11/27 生活 苗栗縣山坡地大減 通霄畫出754公頃奪冠 18:082019/11/28 生活 宋楚瑜訪苗栗 呼籲執政黨針對香港問題好好因應 18:532019/11/28 政治 苗栗環保局加強查察石化業排廢 大幅減低石化業異味陳情案件 18:492019/11/28 生活 社會熱門新聞 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 耿繼文告發憲兵指揮官黃金財違反選罷法 - 社會 情侶打野砲 男子硬不起來酒瓶強頂妹妹掛彩 - 社會 王立強共諜案 林憲同告蔡英文瀆職 - 社會 98歲少將迷山2日…態度超淡定 警消：當過將軍果然不同 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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