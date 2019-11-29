苗栗後龍鎮一部販售蔥油餅的發財小貨車，29日下午突然起火燃燒，整部車燒毀。〔消防後龍分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗後龍鎮一部販售蔥油餅的發財小貨車，29日下午突然起火燃燒，整部車燒毀。〔消防後龍分隊提供／謝明俊苗栗傳真〕

苗栗後龍鎮中華路，25日下午發生一輛販售蔥油餅的小發財車，疑因車上瓦斯開關故障起火蔓延全車，消防局第2大隊後龍分隊據報趕到現場，布署水線灌救，火燒延燒20分鐘後撲滅，整部發財車燒毀，幸未造成人員傷亡。

(中時 )