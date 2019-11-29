台中市大里區東明路的舊稅務宿舍土地，因當初宿舍拆除後未使用，已閒置多年，市府日前決定闢建為「光榮公園」，歷經5個月興建，29日正式啟用，內部設計有大象圖騰溜滑梯、白沙坑及水畫牆等，兼具環保、創意概念，市長盧秀燕主持啟用典禮時強調，這是「富市台中、新好生活」的實踐。

慶祝「光榮公園」落成，地方民代、市府官員都到場參加啟用儀式。盧秀燕表示，光榮公園土地原是舊稅務宿舍，多年未獲得妥善利用、相當可惜，且可能因荒廢成為髒亂點，市府今年4月開工，加速建設其為社區休閒空間，希望藉由打造綠地、讓民眾來此享受藍天白雲，也凝聚社區共識。

光榮公園正式啟用，建設局特別邀請鄰近幼兒園的孩子搶先玩，許多小朋友見到大象圖騰的溜滑梯、白沙坑，都相當興奮。建設局指出，「水畫牆」是利用混凝土溪水特性，以刷具沾水塗在牆面作畫，可重複創作，公園內還規畫有扭腰機、漫步機等讓長者休憩。

建設局強調，市府以短、中、長期推動共融公園、特色公園及兒童遊戲場安全計畫，斥資528萬元闢建的光榮公園不使用罐頭式遊具，內部並選用7種喬灌木進行綠化，搭配誘蝶、誘鳥樹種，讓公園化身為環境教育場所。

(中時 )