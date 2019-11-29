台南市警察局玉井分局12月起將於轄內易肇事路段加強超速取締。（翻攝照片／劉秀芬傳真）

台南市玉井地區每逢周末假期湧入大批遊客，周邊台3線、台84線、台20線車流量大，與在地農民的機車、農用搬運車交織穿梭，險象環生。台南市警察局玉井分局12月起將於轄內道路筆直且路幅較寬路段加強取締，請用路人小心駕駛確保安全。

玉井分局交通組表示，轄區死亡車禍肇事主因以｢未注意車前狀況｣最多，車種則以普通重型機車最多，而主要發生在彎曲路段。

為更有效預防交通事故，降低死傷人數，玉井分局12月起將於台3線、台20線與台20乙線等部分筆直且路幅較寬易肇事路段，使用最新型測速槍機動測速照相，另將台3線部分彎曲路段，列為員警巡邏守望重點。

玉井分局亦呼籲，如行經一般道路超速者，可處新台幣1200元以上2400元以下罰鍰，另行車速度超過規定之最高時數60公里以上者（屬嚴重超速危險駕駛），將處6000元以上2萬4千元以下罰鍰，並吊扣車輛牌照3個月。

玉井分局長楊青垂表示，警方測速取締絕對不是為了罰錢，而是為了維護用路人的安全，設置的測速定點皆經大數據分析，將不定期於轄區各重要路段加強執法，請用路人勿心存僥倖，放慢速度避免受罰。

(中時 )