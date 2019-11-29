前竹東鎮長羅吉祥。（羅浚濱攝）

羅吉祥今天上午在臉書發文表示要辭去鎮長一職。（摘自羅吉祥臉書／陳育賢新竹傳真）

新竹縣議員連郁婷在臉書宣布將舉辦「第1屆社會賢達表揚大賽」。（摘自連郁婷臉書／陳育賢新竹傳真）

新竹縣竹東鎮長羅吉祥涉違反選罷法停止職務，縣府指派「具有相當聲望」的其妻張順朋代理鎮長，引發地方議論，羅吉祥今天上午在臉書拋震撼彈，表示將辭去鎮長，依法即將補選鎮長。而縣議員連郁婷更是諷刺縣府的代理鎮長可以是「社會賢達」的說法，要舉辦第1屆社會賢達表揚大賽！

竹東鎮代理鎮長交接典禮今天在竹東鎮公所3樓舉行，由羅吉祥的妻子張順朋接任，縣府祕書長陳季媛擔任監誓人，主計處長黃文琦擔任監交人，竹東鎮民代主席陳昌平、議員連郁婷、眾多鎮民等都到現場觀禮。

祕書長陳季媛表示，基於延續竹東鎮鎮務、穩定鎮情、考量整體發展，加上竹東近期推動多項重大前瞻建設，包括仁愛多目標立體停車場計畫、信義立體停車場、竹東客家音樂村、竹東之心中興河道水岸及城鎮步行空間等需延續推動，並符合法律相關規定，所以請張順朋擔任代理鎮長。

縣府並強調，張順朋具有多年企業界領導經歷，對於地方事務也相當熟稔，是相當適合的人選，期盼在其的帶領下，順利推動竹東鎮務，看到不一樣的表現。

縣府民政處指出，羅吉祥是於11月22日1審宣判違反選舉罷免法第99條第1項交付賄賂罪，依據選舉罷免法第117條規定，自判決之日起，當然停止其職務。

縣府依地方制度法第82條第2項規定，鄉鎮市長停職者，由縣政府派員代理，決定由對地方事務嫻熟及具有相當聲望的張順朋代理鎮長，以延續地方政務之推動。

張順朋現年59歲，具有企業主管經歷，擔任新竹縣議會議員助理多年，並曾為新竹縣青溪婦女協會第4屆理事長、新竹縣婦女社團領導人第19屆召集人、竹東鎮青溪婦女會第4屆理事長、竹東鎮婦聯同心會第4屆理事長等經歷。

但因其是羅吉祥之妻，縣府要指派她擔任代理鎮長的消息傳出後，地方就議論紛紛，認為社會觀感會不佳，甚至抨擊縣府此人事任命案，鎮代會主席陳昌平就直言此人事案「令人遺憾」。

縣議員連郁婷更是在臉書宣布將舉辦「第1屆社會賢達表揚大賽」，日期就訂在明年1月10日大選投開票日前1天的上午10點，地點於竹東鎮公所，以此諷刺縣府指代理鎮長的身分也可派任「社會賢達」人士的說法。

連郁婷發文表示，縣長楊文科指派買票鎮長的老婆當代理鎮長，理由是這位太太是社會賢達，所以擔當得起。

我想稱得起叫社會賢達的人應該不少，應該要讓我們縣長好好知道一番，而不是派1個另1半被判買票的人來當代理鎮長。「楊文科，不要忘了社會賢達很多好嗎！」。因此才有了這場「社會賢達表揚大賽」。

不過，就在各界議論之時，羅吉祥今天上午在臉書發文表示將辭去鎮長一職。他說，判決後，他依法停止鎮長之職務，吉祥除了自身的清白外，也對相關里長感到委曲，同時也憂心竹東鎮務之推展。

為了接下來能全心全力的投入上訴之司法程序，同時也了解竹東鎮務之進行刻不容緩，為了吉祥個人，為了里長，為了竹東鎮的發展，吉祥在此聲明自即日起辭去竹東鎮長一職，並藉此表達對於1審判決最嚴正之抗議。

另外，縣府已在昨日指派專人代理竹東鎮長，此是縣府考量竹東鎮政策延續及政務穩定所為之決定。在吉祥辭去鎮長職務後，鎮長之補選在即，屆時補選，相信竹東鄉親一定能選出願為竹東鎮付出之最合適人選。

縣選委會則表示，目前還沒有收到縣府的公文，如果確定羅吉祥辭職後，依規定最快在2個半月內完成補選，但應該是趕搭不上總統大選的列車。

(中時 )