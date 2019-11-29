美國攀岩名人戈布萊特(Brad Gobright)不幸在感恩節前日喪生，年僅31歲。戈布萊特與好友傑可布森(Aidan Jacobson)攀爬墨西哥北部一個峭壁(El Potrero Chico)，他們成功登頂，但在垂降的時候發生意外，戈布萊特跌落300公尺之後死亡。

根據傑可布森的說法，他當時跟戈布萊特做雙人垂降(simul rappelling)，也就是兩人掛在同一條繩索的兩端同時垂降，這是快速但高風險的技巧。當時繩索的支點並非在繩索中段，戈布萊特那一端的繩子比較短，傑可布森想要給他加長一點，但是戈布萊特說不需要，而且繩索末端沒有綁安全繩結，結果繩索從他的確保器滑脫。

原本預計垂降15公尺到下一塊岩石，所以他們認為80公尺的繩索綽綽有餘，卡繩意外大約發生在高度剩下10公尺以內時。戈布萊特先開始墜落，由於兩人共用繩索，失去支撐的傑可布森也跟著摔落，中間穿過一層樹叢減少了墜落力道而存活。戈布萊特墜落力道太強，又彈飛到岩石外繼續墜落了300公尺。

戈布萊特生前擅長無繩索單人攀岩，他也慣用無安全保護的攀岩方式，這次出事卻是因為使用繩索。兩位哥斯大黎加的攀岩者在他們上方目擊，並拯救了受傷的傑可布森。這件事也引來大家對於垂降安全的討論，認為即使多幾道麻煩，也不能省去繩子末端的安全繩結。

(中時電子報)