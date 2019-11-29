【旺董開講】《韓國瑜請不要讓庶民失望！關鍵小黨顧庶民還是顧利益？請發誓不要再亂黑了！》

旺董蔡衍明今（29）日在Youtube直播開講，他談到台灣立委選舉中關鍵小黨的作用何在？小黨的立委到底是照顧庶民還是照顧自身利益？旺董並對國民黨總統參選人韓國瑜再次呼籲，請不要讓庶民失望！目前距大選投票日只剩下50天，韓國瑜應該要說說選上了要做什麼？你到底有什麼重要的政策想要改進？不是只說助學貸款準備要補貼多少？因為補貼好像是買票一樣，應該說你有什麼新的想法來改變整個台灣。

全文節錄如下：

這麼多黨，尤其現在你說民眾黨也好，親民黨也罷，新黨也好，大家都是說要做這次的選舉、這個立法委員都是想要做一些關鍵少數的政黨。關鍵少數的立委，什麼叫做關鍵少數的立委？就是大家認為這一次即使選完了，2020年不管誰當選以後，還是會藍綠惡鬥，是不是這樣？

然後呢？你們這些小黨的立委（的心態）？是要依靠這邊，還是要依靠那邊，（或者大選後）再來選擇依靠哪一邊？靠這邊這裡贏，靠那邊那邊贏，你們的心態到底是怎麼樣？你們有為兩千三百萬人想過沒有？你們是利益的立委？還是正義的立委？應該是對的事情就是要支持，哪有說少數立委綁架正義！這就是自私的心態，對就是對，錯就是錯，難道不是嗎？

這樣你才是真正值得人家認同、佩服的政治人物。我常常這樣說：自由民主不是說大家選出來的人物，當選者你到底是什麼心態？人家一票票的投給你，是對你的信賴。那你呢？你不能辜負別人對你的信任，而且你的義務，你未來的責任是什麼？這才是重要的！不是說我選中了，我接下來就可以亂來亂搞。

這是我最近幾天看電視，包括我們中天也好，或是其他電視台也好，新聞都在罵來罵去，黑來黑去，我們中天就只有為韓國瑜解釋來解釋去，這都是在說廢話一大堆，買一個房子有什麼稀奇？這個就很簡單，韓國瑜你可以說你要是犯罪就被抓去關，買房子本來就是大家都想要買的，有違法還是沒有違法？這樣就好了。想要多賺錢是每個人的慾望。因為韓國瑜也是個人，不是神。這都是人性的光輝，這樣說起來就好了。

現在離2020剩下多少的時間，這樣算下來只剩下50天的時間，你(韓國瑜)只剩下50天應該要說你要是選上了你要做什麼？你到底有什麼重要的政策想要改進？不是只有說我現在準備要補貼多少，這樣說補貼多少，好像是買票一樣，(韓國瑜)應該說你有什麼新的想法來改變整個台灣。

到目前我看起來，坦白說，我內心是失望的。當然韓國瑜跟蔡英文兩個人說起來，蔡英文有這個台獨黨綱兩岸就不可能好，這麼簡單的事情。台灣人會不會去計較你有沒有台獨黨綱，

你（蔡英文）把它（台獨黨綱）拿掉就好了，這樣兩岸就好了，兩岸就太平了。

我們再來要求說大陸你到底有沒有把我們當成自己人？有，那你要怎麼來幫助我們；不然我們台灣現在跟大陸的省比較起來，別人成長很快的，我們成長都很慢的。我們的基數有多大？我們跟上海比就好了，我們輸上海有多少？輸別人太多了！當然這個說起來是有一點激動，因為不到50天而已，不過我要說的就是，拜託大家相信我。我絕對不是說我以後要來邀功，或是要有什麼利益，你們放心。其實就是大家都站在一般老百姓的想法，因為台灣這樣 說比較難聽，說起來比較（讓人）見笑，大家加油比較重要，不要再爭來爭去。

我希望韓國瑜要是有機會當選，以後不要再說，因為國民黨的立委不過半，我什麼政策都沒辦法做。你(韓國瑜)要是有這個想法就對不起支持你的人，你應該要來想很多事情，你認為應當要做的（就要去做），因為大家投票給你就是因為信任你，希望你能帶我們去一條又寬又大又對的路，以後絕對不能說立委不過半，什麼作為通通沒有。

你（韓國瑜）可以說哪一些事情堅持一定要做，即使說立法院裡面又在藍綠惡鬥，少數關鍵的小黨立委又在從中作梗，你應該到時候要認為說什麼事情是一定要做的，就算說有一些立委在反對你，你直接公告出他們的名字。你要是認為做的事，是肯定對得起台灣人民的時候，你可以公告都是哪些立委在反對你，當然這是我(旺董)個人想法，希望你也可以做得到。

不然你選一個總統，大家拼命地支持你，我們要是為了支持你被別人罵得要死。說我們是紅色媒體或是其它流言蜚語，去給別人黑來黑去。目的為了什麼？目的就是為了（你）能給我們帶去一條對的路、好的路，而且你要真的有作為，如果沒有作為的話，我們會很失望的。

(中時電子報)