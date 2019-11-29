國民黨總統參選人韓國瑜29日被問及他遭爆料與妻子李佳芬家族涉嫌利用國家資源採砂石牟利，韓國瑜表示，一切很多事都依法，很多話以總統參選人身分不願講太多，由發言人系統回應。
立委黃國昌炮轟韓國瑜與李佳芬家族涉及利用國家資源採砂石牟利，韓國瑜今天下午到南港軟體園區與電商座談，會後被問到此問題時，他先是反問，「還有沒有其他問題？」
後來在媒體追問下，韓國瑜才說，發言人團隊會針對這問題發言，他不便多表述，一切很多事都是依法，很多話以總統參選人身分不願講太多，由發言人系統回應。
(中時 )
國民黨總統參選人韓國瑜29日被問及他遭爆料與妻子李佳芬家族涉嫌利用國家資源採砂石牟利，韓國瑜表示，一切很多事都依法，很多話以總統參選人身分不願講太多，由發言人系統回應。
立委黃國昌炮轟韓國瑜與李佳芬家族涉及利用國家資源採砂石牟利，韓國瑜今天下午到南港軟體園區與電商座談，會後被問到此問題時，他先是反問，「還有沒有其他問題？」
後來在媒體追問下，韓國瑜才說，發言人團隊會針對這問題發言，他不便多表述，一切很多事都是依法，很多話以總統參選人身分不願講太多，由發言人系統回應。
(中時 )
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