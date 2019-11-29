竹南塭內社區響應苗栗縣環保局推動淨化空氣品質認養區。〔謝明俊攝〕

苗栗縣環保局從104年推動7個空氣品質淨化區認養作業，其中「通霄鎮廢鐵道綠美化工程」由台電通霄火力發電廠認養，「三義鄉自行車道暨綠化」由三義鄉廣盛村資源回收站認養，經行政院環境保護署評核，台電通霄發電廠獲得「企業團體認養績優單位」貢獻獎，三義鄉廣盛村資源回收站則獲「社區志工認養績優單位」特優獎。

環保局表示，目前全縣已有7處淨化區，分別由台電通霄電廠、三義鄉廣盛村資源回收站、瑞士商格蘭富公司台灣分公司、苑裡鎮石鎮社區發展協會及竹南鎮塭內社區發展協會響應認養。其中台電通霄電廠，更因維護成效優良，已連續3年獲得行政院環境保護署評為「企業團體認養績優單位」貢獻獎。而三義鄉廣盛村資源回收站隊長，也以實際行動結合回收站的回收獎金，號召村內民眾一同負責空氣品質淨化區的環境維護工作，今年首度獲得行政院環境保護署肯定評為「社區志工認養績優單位」特優獎。

環保局長陳華盛表示，感謝認養單位以具體行動投入空氣品質淨化區維護工作，為空氣品質、環境保護及生物多樣性的永續發展付出心力，環保局仍將持續積極推動空品淨化區認養工作，呼籲各界能踴躍參與，共同維護苗栗好山好水的優良生活環境。

(中時 )