高以翔錄製大陸節目《追我吧》猝死，享年35歲，消息震驚兩岸演藝圈，由於疑似連工作17小時，過度疲累導致死因，也讓「藝人超時工作」議題再次掀起討論，歐陽娜娜更在事發當天轉發相關貼文，未料卻被砲轟根本是在蹭熱度。

高以翔錄製節目《追我吧》猝死，讓許多藝人發文悼念，也讓「藝人超時工作危害生命」引發討論，對此歐陽娜娜轉發演員宋佳貼文，內容寫道：「當熬夜變成敬業，當拚命當成應當，當生命不在的時候，誰來保護誰。高危職業，同行們熱愛的同時請保護自己、愛護自己」，並附上雙手合十祈禱符號，讓網友砲轟明明是譴責節目組未在第一時間搶救，如今反倒談討明星是高危險職業，直言每個行業都有過勞猝死案例，至於演員工時過長，應與檔期太緊有關。

歐陽娜娜轉發宋佳發文挨轟。（圖／歐陽娜娜微博）

對此許多網友也將矛頭對準歐陽娜娜，痛批：「若擔心當藝人是高危險職業，要不要趕緊退出演藝圈保命」、「歐陽娜娜你只拍VLOG，算是高危險職業嗎」，再度引發網友圍剿。

(中時電子報)