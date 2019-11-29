日本偶像劇最近一系列翻拍日本人氣少女漫畫，講述霸道總裁、無溝通能力的年下工薪族、清純編輯的各種初戀情懷，不論是男女主角的神仙顏值，以及雙方互動的甜蜜動作，讓觀眾們臉紅心跳、少女心噴發。

《咖啡遇上香草》劇照。（圖／龍華電視提供）

霸道總裁VS校園女神 一見鍾情的初戀《咖啡遇上香草》

在日本播出當周播放量已經突破100萬《咖啡遇上香草》由最近人氣大增，有「日本最萌小廚師」的福原遙，和出演過《我要準時下班》而受到矚目的櫻田通共同主演。

櫻田通在《Good Morning Call》曾演過福原遙的青梅竹馬學長，暗戀最終沒有結果，編劇在《咖啡遇上香草》讓兩人再續前緣，並讓櫻井通扮演「霸道總裁」深見宏斗，在女主角白城里沙（福原遙 飾）還在感慨想來一場「像偶像劇的愛情」時，下一秒男主角就出場替女主角解圍，雙方因此一見鍾情，第一集就直球猛攻，且故事進展快速，撩妹金句尺度無極限，讓女主角沉醉於男主角霸道式的溫柔，吸引不少愛追甜寵劇的女性觀眾。

《鮮侶棋緣》劇照。（圖／龍華電視提供）

年下工薪族VS年上女棋手 一見鍾情的暗戀《鮮侶棋緣》

《鮮侶棋緣》由演出愛情劇《晝顏：工作日下午3點的戀人們》嶄露頭角的伊藤健太郎和首次超齡演出的前AKB48成員柏木由紀主演。劇情主要講述24歲無戀愛經驗的工薪族和年上女將棋手的戀愛過程，兩人初次見面在擁擠的公車裡近距離接觸，讓純情的小日向（依藤健太郎 飾）手足無措，多次不期而遇，居然讓情商為零的小日向開始默默的關心對方，為了有共通話題而學將棋，並且做一些會讓觀眾笑到噴淚的傻事，例如：接到女主角的電話，嚇到扶牆；為了約對方吃飯，將訊息寫成論文，甚至連告白，都小心翼翼地保持著初戀般的甜蜜。

《同床前男友》劇照。（圖／龍華電視提供）

毫無存在感廢柴女VS不舉前男友 再次鍾情的愛戀《同床前男友》

《同床前男友》彌補中尾暢樹在《文學處女》對森川葵愛而不得，兩個人在戲中的互動讓觀眾們看得熱血沸騰，劇情超展開，已經不是單純的純愛喜劇可以形容了。女主角寺田亞希（森川葵 飾）靠打工維持生計，是個毫無存在感的廢柴，事業不順，情場失意，眼看就要露宿街頭，透過朋友介紹住到合租房，意想不到是合租室友竟是亞希高中時期的初戀男友本行智也（中尾暢樹 飾），更震撼的是前男友有隱疾，並且只對她才會有生理反應，為了重振雄風，男主角採用悲情無辜表情請求女主角「妳是我唯一的希望，你不願意就算了吧，我也不想逼你答應，不過是活得像個行屍走肉罷了。」讓女主角聽了之後，忽然覺得自己並非一無事處，散發了母性光輝，兩人開始了「治療」的同居生活。

11月30日起，每周六日晚間11點「深夜愛日劇」《咖啡遇上香草》、《鮮侶棋緣》、《文學處女》、《小留美的現象+鄰座同學是怪咖》輪番上檔，請鎖定MOD 353頻道《龍華偶像台》，全台電視首播。

(中時電子報)