冬盟賽事29日台灣球隊首次對決，新生的味全龍與各隊潛力新秀組成的中職聯隊交手，龍隊在投手群好投及打者火力全開下，前5局以8比2大幅領先中職聯隊，中職投手前半場壓制不住龍隊，後半場回穩後，打者在9局下半拉出一波攻勢，單局攻下7分硬是將比數逆轉，以9比8擊敗龍隊。

龍隊與中職聯隊分別派出徐若熙及周磊先發，龍隊第二指名19歲潛力強投徐若熙表現穩定，主投4局僅被敲3支安打，失掉1分並非自責分。相較之下周磊4.1局被敲9支安打，失掉6分皆為自責分，龍隊今日敲出的安打大多很強勁，給中職聯隊帶來重傷害。

味全龍先發投手徐若熙繳出4局好投。（中職提供）

兩隊在前5局龍隊已8比2大幅領先，不過後半場中職聯隊投手穩住陣腳，陳明軒、方建德各中繼2局無失分，打者也終於在9局下半甦醒。

9局上半龍隊仍有6分領先，不過下半局更換投手黃東淯，一開始內野手不幫忙連續發生2次失誤，中職聯隊靠代打的曾頌恩敲出長打送回2分，接著于森旭敲出冬盟個人第2轟，2分砲將比數追到6比8僅2分差。

潘傑楷、張冠廷連續2支長打攻下第7分後，王詩聰再逮住機會敲出三壘打，攻下追平分，江坤宇、陳文杰保送形成滿壘，2人出局的情況下，總教練林威助在成晉上場前特地上前提點，隨後成晉敲出再見安打，此局中職聯隊攻下7分驚奇逆轉，首次台灣對決由中職聯隊以9比8奪勝。

此戰MVP由敲出再見安打的成晉獲得，他在賽後表示，「前面隊友一分一分追回來，輪到我的時候有再見比賽的機會，前一次打席是敲出高飛球出局，當下想要將功贖罪。上場前林桑特別交代說把球打平就有機會，我也挑一顆好球積極進攻，開心有好結果。」

(中時 )