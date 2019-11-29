好不容易結束辛苦的連續4場客場作戰，湖人「小皇帝」詹姆斯29日返回洛杉磯家中準備休息，卻發生讓他意料之外的情況，讓他陷入沒地方可以睡覺的窘境，因為除了他的寶貝女兒占據他的床位，就連客房也都被他的親友占光了。

「天啊，回家的感覺真好！在長時間飛行之後，我終於可以回家了，我真的太累了，整個人昏昏沉沉的，就跟宿醉一樣，也像在拉斯維加斯度過一整天一樣，」幫助湖人搶下9連勝返家的詹姆斯說，「跟我的家人道歉，我要為明天儲存能量。」

但詹姆斯接下來完全傻眼，他發推表示，「雪上加霜的是，當我走進臥室，心想總算能跟心愛的老婆一起睡覺，卻發現我的女兒睡在我的位置上，不知道她什麼時候離開她的臥室，爬到我的床上睡著，現在我只能去其他地方睡覺。」

更讓詹姆斯傻眼的是，由於29日剛好是美國的感恩節，所以他的很多親友都到他家準備過節，「我的家人都來洛杉磯過節了，為了一起過節，所有客房都滿了，兄弟！我只能說我愛我的家庭。」

(中時 )