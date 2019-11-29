申辦泰簽新規定即將在明天上路，除了要實施電子簽證申請及電子支付，自由行民眾申請泰簽也要附上財力證明，不過並未要求多少金額。

泰國貿易經濟辦事處(台北)日前發布公告指出：「泰王國貿易經濟代表處將於2019年11月30日起實施電子簽證申請及電子支付。自2019年11月30日起,於台北申請的泰國簽證必須前往下列網站申請，申請人將被要求建立一個帳號以完成線上電子簽證之申請同時須完成線上付款，接著再預約排程親自將您的護照提交至本泰王國貿易經濟代表處。本代表處將不受理任何未經線上申請預約而任意前來申請簽證之申請人。」

此外，自由行旅客還須附上財力證明，包含清楚的存簿封面頁、內頁影本，裡面的存款的多寡並不影響簽證的申辦；但如果漏傳財力證明資料，系統無法進入到下一步。

泰國貿易經濟辦事處表示，財力證明是針對全球申請泰簽的觀光客一視同仁，被非僅針對台灣觀光客。

目前泰國落地簽免費優惠延長至2020年4月為止，旅客抵達泰國後，可排隊辦理落地簽證入境。

(中時 )