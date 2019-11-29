海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」從107年起開始執行，計畫打造6型新型巡防艦，最後一批17艘100噸級巡防艇，今天由中信造船廠以42億3474萬得標。本案決標後代表「籌建海巡艦艇發展計畫」6型巡防艦、艇建造案已全數發包，完成造艦藍圖的最後一塊拼圖，且所有建造案均由國內船廠承接，落實政府「國艦國造」政策。

海巡署艦隊分署「籌建海巡艦艇發展計畫-100噸級巡防艇17艘建造案」於今（29）日辦理決標作業，由中信造船股份有限公司得標承造。本案以最有利標方式辦理採購，評選最佳及符合機關需求之建造船廠，個案預算達42億3474萬8000元。

海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」從107年起開始執行，計畫打造6型新型巡防艦，最後一批17艘100噸級巡防艇完成決標，由中信造船廠得標。(艦隊分署提供)

海巡署「籌建海巡艦艇發展計畫」從107年起開始執行，計畫打造6型新型巡防艦，最後一批17艘100噸級巡防艇完成決標，由中信造船廠得標。(艦隊分署提供)

海巡署艦隊分署表示，「籌建海巡艦艇發展計畫」自107年啟動迄今，各式艦艇建造案均符合工程進度，其中35噸級巡防艇及沿岸多功能艇進度更大幅超前，將於今年12月6日辦理交船典禮，開始投入海上執勤工作。

今天決標的新造100噸級巡防艇船長達40公尺，比以往舊型100噸艇34公尺更長、更大，並採用硬稜泌船型，可大幅提升本型艇耐浪性，於蒲氏風力9級時，仍有執行任務之能力，優於目前100噸巡防艇平均最大耐浪8級之強度。

另在本型艇的左、右舷外板上，特別加裝大型防撞碰墊，強化巡防艇登檢強度，面對不法越界作業之大陸漁船，新式100噸巡防艇執勤人員將可採取更強勢之執法手段，確保漁民安全及作業權益。

艦隊分署表示：「籌建海巡艦艇發展計畫」是守護藍色國土的重要藍圖，「100噸級巡防艇17艘」決標作業完成，也象徵籌建計畫的最後一塊拼圖已順利拼上，新造艦艇完工交船後，立即投入海域巡護任務，以厚植海上執法能量，維護我國海洋權益，確保國人生命財產安全。

(中時電子報)