新北市連續9年獲得全國製茶技術競賽冠軍，今年冬茶結合「衛生安全製茶廠」，與MegaCity板橋大遠百聯名推出茶席品嚐會，本周末11月29日至12月1日邀請，本年度獲評4、5星級製茶廠大師於現場沖泡「熊青ㄟ」冬茶給民眾嚐鮮，為本年度冬茶暖場。

新北市長侯友宜29日出席活動啟動記者會指出，坪林包種茶曾拍出一斤100萬的好價格，可見新北好茶品質優良，這次感謝大遠百協助，歡迎民眾來大遠百逛街喝百萬好茶，喝一杯賺一杯，還能去一旁百貨專櫃血拚。

農業局表示，新北市茶葉生產面積750公頃，年產量400噸，產值約11億元，不僅是包種茶發源地，也是最大包種茶產區，產量、品質、技術，皆為全國之冠。

今年也推出5大旅遊路線，冬茶期間可以走遍坪林茶區各大旅遊秘境，目前各類遊程持續報名中，可上新北好茶官網報名。

農業局指出，12月7、8、14、15日坪林產地推廣也安排了「茶鄉一日遊-暢遊5大小旅行路線」、「茶事體驗營」、「大型流水麵線體驗」、「復古人力車遊坪林」、並與在地的地方創生團隊合作規劃老街裝置藝術及老街一系列精彩活動，將在地特色融入。

12月21、22日也舉辦消費地展售會，新北好茶進軍台北市，在捷運善導寺旁的希望廣場也都買的到。

(中時 )