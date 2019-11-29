來自屏東、高齡71歲的大山阿公，因不捨患有罕病的孫子被爸媽遺棄，與太太合力將孫子養大。2名孫子行動不便，照顧上需耗費大量的體力與心力，勞累的他一度想輕生，接觸長照後，才逆轉照顧困境。眼見孫子快高中畢業，經濟拮据的他仍希望孫子有機會上大學，圓滿孫子的心願。

大山阿公的孫子，一出生就確診「裘馨氏肌肉失養症」，第二名孫子出生後，被發現患有相同疾病。阿公的兒子、媳婦因難以接受孩子是罕病兒，經常爭執，最終以離婚收場，將孩子們留給兩老照顧。

「裘馨氏肌肉失養症」是肌肉萎縮症的一種，因X染色體異常，漏失一段DMD基因所致。罕病基金會表示，患者因肌纖維膜無力、脆弱，年幼時經常跌倒，約10至12歲間就得坐輪椅，後期因受到控制呼吸與行動的肌肉萎縮影響，可能產生合併症，甚至死亡。

剛開始照顧孫子時，大山阿公憑著自己的毅力、社福團體的協助，將孫子養大。因孫子們肌肉無力，每天晚上阿公都得起床為他們翻身2次，早上醒來就得替他們刷牙、梳洗、餵食，就像照顧嬰兒般，日復一日地渡過。因退休前存的老本逐漸花光，也沒有額外的收入，壓力大的阿公一度罹患憂鬱症，想過帶著孫子輕生，直到他申請了長照資源。

長照2.0介入後，大山阿公的照顧壓力獲得分攤，憂鬱也改善了許多。老大每周從學校返家，都有專人接手照顧，令阿公稍獲喘息。老二則是每周都有人幫忙洗澡、陪同外出等。逆轉照顧困境的阿公，今日獲得中華民國家庭照顧者關懷總會頒發聰明照顧獎。

提及孫子的近況，大山阿公憂心地說，自己已年邁，孫子時不時會問「阿公過世之後，我們怎麼辦？」，令他相當心疼。雖然孫子行動不便，但卻非常聰明，總期盼著高中畢業後升上大學。眼見自己沒有多餘的錢供孫子讀大學，他不敢想像孫子們的未來，只盼能有奇蹟出現，讓孫子順利完成學業。

(中時 )