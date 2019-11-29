先有雞還是先有蛋？長久以來的動物起源終於有解了！一項大陸貴州出土的6.1億年前胚胎化石研究，給出了「蛋」的答案。參與的科學家說，複雜的胚胎發育過程就是孵化出小雞的蛋，它橋接了動物的單細胞祖先和動物多細胞祖先之間的鴻溝。

中國科學院南京地質古生物研究所28日發布，該所副研究員殷宗軍、研究員朱茂炎與英國布里斯托大學、瑞典自然歷史博物館以及瑞士光源的同行合作，在貴州甕安生物群一個距今6.1億年的特異埋藏化石庫中，找到了一類名叫「籠脊球」的化石，為回答雞生蛋還是蛋生雞的問題提供了重要線索。

籠脊球整體呈球形，直徑不到1毫米，保存了精美的多細胞結構。研究人員採用最先進的超高解析度同步輻射三維無損成像技術，像醫生給患者做CT掃描一樣，重構了數百個籠脊球標本的立體結構。

研究發現，它們在一個充滿母源營養物質的厚壁囊包中發育，不同標本代表了不同的發育階段。重建的發育序列顯示其發育過程非常類似動物的單細胞近親（比如中生黏菌蟲ichthyosporeans），但比動物的單細胞近親更為複雜的是，它們在胚胎發育過程中出現了有規律的細胞遷移和重組，這些細胞行為和動物原腸胚的細胞遷移重組行為非常類似，表明動物胚胎特有的發育機制在動物化石記錄大量出現之前至少4千多萬年就已經準備好。

研究人員說，如果我們將動物比喻成一隻雞的話，那麼複雜的胚胎發育過程就是孵化出小雞的蛋，它橋接了動物的單細胞祖先和動物多細胞祖先之間的鴻溝。而籠脊球化石的發現恰恰就表明，孵化出動物這只小雞的蛋在6.1億年前就已經出現了。換言之，籠脊球化石記錄了動物從單細胞祖先向多細胞祖先演化的關鍵一步，這一步為真正有細胞和組織分化的動物的出現奠定了生物學基礎。

(中時電子報)