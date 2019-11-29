全鹿谷鄉農會茶賽，冬茶競賽開始評審。（廖志晃攝）

全國規模最大的鹿谷鄉農會茶賽，今年冬茶競賽共有6716件參賽，今年茶葉評鑑，使用杉林溪最天然優質的高山泉水沖泡茶湯，最能泡出凍頂茶的原味，評審結果也將更精確。

鹿谷鄉農會總幹事林義能表示，由於今年秋天提早變冷，更能展現凍頂茶香，品質猶勝往年，因此茶賽才剛開始，已有消費者開始向茶農及農會預訂茶葉。

林義能表示，鹿谷鄉農會茶賽經過嚴格審核評鑑，得獎茶葉就有金字招牌的保證，目前，茶賽由33位品茶師進行初審，經過複審後，預定12月11日放榜，並於12月28日將舉行頒獎暨展售會，歡迎大家來喝好茶、買好茶。

鹿谷鄉農會祕書林獻堂指出，該會每年春、冬兩季茶賽，每次都將近6、7000件參賽，透過茶賽競爭，刺激茶農加強茶園管理，也提升製茶及焙茶技術，達到提升茶葉品質的目標；而農會持續辦理「比賽入圍茶保價收購」，讓不擅長「賣茶」的茶農，沒有後顧之憂，可以專心製作好茶。

茶賽初審團班長林憲政說，今年9月迄今雨水嚴重不足，冬茶成長期間受到乾旱影響，產量減少，連帶影響參賽件數。

(中時 )