中華商管科技學會理事長林如貞致詞感謝各界與會及龍華科大協助辦理活動。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

教育部常務次長林騰蛟(左)頒發學會年度最佳論文獎。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

商管院長論壇集思廣益，因應AI時代商管教育挑戰。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

中華商管科技學會理事長林如貞(左)頒發學會優秀論文獎。(龍華科大提供／李侑珊台北傳真)

致力培育商管人才與學術交流的中華商管科技學會，今(29)日在龍華科技大學舉行第十四屆年會暨學術研討會，今年研討會以「人工智慧浪潮下的商管新思維」為主題，邀請學者專家進行學術交流及論文發表，並透過「商管院長論壇」，共同探討在AI人工智慧技術快速發展，各領域應用已趨成熟及因應少子化的挑戰下，各校商管教育應有的發展思維及未來走向。

教育部常務次長林騰蛟致詞表示，中華商管科技學會致力提升我國商業及管理科技發展水準，有效發揮商管領域影響力。今年針對人工智慧科技發展趨勢，商管如何創新思維等議題進行深入研討交流，期能藉由產官學各界菁英集思廣益，共同精進商管人才培育。

林騰蛟同時肯定東道主龍華科大在校務發展及各項辦學績效的卓越成果，尤其下週龍華科大將歡度50週年校慶，他特別向龍華全體師生道聲恭喜，預祝學校生日快樂，校運昌隆。

龍華科大校長葛自祥指出，學校秉持「務實、卓越、創新」教育理念，多年來積極推動產學鏈結、學用合一的實作教育，該校管理學院則是以「培育新世代理論與實務兼具，畢業即能與業界接軌之專業技術與經營管理人才」為整體發展特色，近年來不論師資陣容、設備、教師產學合作金額、績效、科技部專案計畫件數，以及畢業生平均薪資等指標上，表現均非常出色。

中華商管科技學會理事長林如貞則致詞指出，學會創會迄今已14年，第一任理事長、前經濟部王志剛部長，就在龍華科大辦理第一屆年會。她代表學會感謝龍華科大的全力支援，今年欣逢龍華科大50週年校慶，學會在此榮耀時刻舉辦研討並分享龍華師生喜悅，更加顯得意義非凡。

隨後進行的商管院長論壇，由林騰蛟主持，商管科技學會林尚平秘書長、台科大、北科大、雲科大、明志科大、致理科大及德明財經科大等管理學院院長們共同與談，分享自身在學界、業界等商管領域的經驗、AI時代商管教育的因應與挑戰，以及商管結合數位化，培養跨境跨域人才等作法與建言，期望創新思維，以精進管理學院在AI時代的未來走向。

今年度中華商管科技學會除進行院長論壇、會務報告外，學術研討則涵蓋大數據分析與應用、智慧商務、全球與國際企業等議題，藉此彙集國內優秀商管與科技領域人才專業交流、學術合作與創新技術及服務，並提供各界對AI時代商業管理及商管教育等創新思維。學會並頒發年度最佳論文及佳作，以鼓勵優良論著，深化產學交流並表彰商管研究與應用貢獻。

(旺報 )