時代力量立委黃國昌爆國民黨總統參選人韓國瑜任立委時，利用特權助妻李佳芬家砂石相關經營，雲林縣政府表示，當時堤防是省政府水利處第四河川局建的，依目前相關資料顯示，該浮覆地都是農牧用地。

雲林縣政府表示，經航照圖套繪地籍圖結果，黃國昌所指的該浮覆地，現在均為農牧用地，並沒有變更為礦業用地，而該土地管理權責為國有財產署。

(中時 )