30歲的視障青年廖修陞(右)，進入盲人重建院習得一技之長，未來得以自立生活。(吳亮賢攝)

陳淑麗希望未來能成為專業視障按摩師，與弟弟一起過著自給自足的日子。(吳亮賢攝)

勞工局長陳瑞嘉一一頒贈結訓證書。(吳亮賢攝)

30歲的視障青年廖修陞，在相依為命的外婆逝世後，生活頓失依靠，獨自流落街頭，所幸在志工轉介下，今年初進入台灣盲人重建院接受職業按摩師訓練，並於29日的結訓典禮中，正式成為一名專業按摩師，勞工局表示，今年16位結訓學員皆順利通過丙級技術士證照考試，藉由職訓課程協助視障朋友就業及找到職涯方向。

台灣盲人重建院今上午舉辦108年度視障按摩職業訓練「丙級按摩養成班」暨「舒緩按摩進修班」聯合結訓典禮，今年剛通過證照檢定的按摩師新鮮人，以專業的高水準技術，為現場民眾提供按摩體驗服務，展現職訓成果。

勞工局長陳瑞嘉指出，視障朋友要順利進入職場是一件不容易的事，為協助視障朋友就業和找到職涯方向，勞工局開辦視障按摩職訓課程，經過9個月完整培育，協助考取丙級技術士成為專業視障按摩師，另也針對現職按摩師開辦乙級技術士考照及進修課程，協助視障朋友找到合適且務實的職涯方向。

勞工局身障就業輔導科科長盧志銘表示，參與丙級按摩班養成班的學員需接受1600小時訓練才可考取證照結訓，參訓期間每月可領約1萬6千元生活津貼，結訓後會協助媒合至視障按摩站任職，起薪至少3、4萬元，資深按摩師月薪甚至可高達6、7萬。

在今年16位結訓成員中，來自高雄的廖修陞，在從小相依為命的外婆因病入住安養院後，開始獨立生活，但視覺障礙的他，屢屢求職碰壁，外婆逝世後，他更頓失依靠，成為露宿街頭的街友，直到志工轉介至重建院職訓，他才有終於有地方安居，更習得按摩一技之長，未來得以自立生活。

另名結訓生陳淑麗，則為視障合併智能障礙，參訓前與弟弟一同住在伯大尼兒少家園，她曾擔任清潔工2年，但薪資卻難以支撐2人生活，後由機構社工介紹參訓，希望未來能成為專業視障按摩師，讓姊弟有朝一日可以離開機構，一起過著自給自足的日子。

勞工局表示，目前身心障礙者職訓結訓後平均就業率超過七成以上，勞工局也會隨時掌握產業用人需求與市場變化，積極開發各類型用人職缺，並開設各類職訓專班，以協助身障者職訓後立即投入職場，縮短就業空窗期。

(中時 )