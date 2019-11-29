苗栗縣地政事務所驚爆詐領差旅費，縣議員曾玟學怒批「納稅錢放口袋，叫人民如何接受？」。（巫靜婷攝）

苗栗縣地政事務所驚爆詐領差旅費，地政處挨轟毫不知情，承諾將請各所主任緝查。（巫靜婷攝）

地政事務所驚爆詐領差旅費，苗栗縣議員曾玟學接獲基層公務員爆料，指苗栗縣某地政事務所集體舞弊，人員長期請領差旅費，卻沒實際出差，有新進公務員配合詐領逾1年，2014年8月他良心不安，拒絕配合當職代，卻遭主管、同仁聯合霸凌，近期想調職遭阻，他轉向民意代表投訴，並向檢調自首揭開弊端。

苗栗縣議員曾玟學驚爆地政事務所詐領差旅費

縣議員曾玟學指出，2013年7月該爆料公務員，進入苗栗縣某地政事務所上班，卻遭主管與同事要求配合詐領差旅費，他除了是出差人，也配合當職務代理人，每月出差3次，卻從未踏出事務所，逾1年時間得利約1萬5000元，2014年8月他良心不安表明不再配合，卻遭同事言語霸凌，主管也將考績打到最低，讓他無法調職。

爆料公務員提供資料顯示，要出差的同事從上午8點到下午5點，都待在事務所內座位批公文，公文上的章與出差時間明顯衝突；曾玟學怒轟地政處毫不知情，「最應奉公守法的公務員貪汙舞弊，把納稅錢放進口袋，叫人民如何接受」，並強調檢調近期將立案調查，奉勸各單位違法者盡速自首。

縣長徐耀長得知消息，旋即要求政風處查辦，地政處長陳錦珠則回應，縣內出差的差旅費核銷，的確不需簽到，詐領案會請各所主任緝查。曾玟學要求地政處編列明年度685萬元差旅費預算應先凍結，待檢調調查完畢，縣長徐耀昌則認為不應「因噎廢食」，違法者要自負法律責任，主管單位也得負起政治責任，相關懲處交由考績會決策。

(中時 )