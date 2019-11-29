朱立倫（左起）、議員宋瑋莉在仁愛市場掃街拉票，還有女朱粉要求合照。（許家寧攝）

國民黨前主席朱立倫今至基隆輔選宋瑋莉，呼籲支持者1月11日站出來投票。（許家寧攝）

朱立倫受到不少婆婆媽媽歡迎，不少攤商要求合照。（許家寧攝）

朱立倫橫掃仁愛市場，猛攻綠營票倉。（許家寧攝）

基隆立委選戰倒數1個多月，前新北市長朱立倫29日陪同國民黨立委參選人宋瑋莉挺進仁愛市場掃街，大啖庶民美食滷肉飯，受到許多婆婆媽媽歡迎，他表示，現在民調已經被綠營惡意操控，呼籲支持者堅定站出來支持韓國瑜，最後40多天用選票逆轉戰局。

基隆仁愛市場勞動階層多，朱立倫今與前立委謝國樑合體為宋瑋莉輔選，猛攻綠營傳統大票倉，市場主委王泓四也現身陪同，但低調不願表態，朱立倫說，台灣有太多沉默的大眾，加上民調常被民進黨策略性操控，造成很多支持者迷惑。

朱立倫指出，去年9合1大選，綠營最後封關民調和選舉結果差距非常大，不管是高雄、台中或新北，有些甚至差到20、30萬票，所以真正的關鍵點在明年1月11日當天的投票率有多高，呼籲支持國民黨、中華民國的朋友一定要出來投票。

朱立倫說，宋瑋莉在基隆經營多年，不但是好的市議員，也擔任過議長，這次她願意站出來選立委，相信未來可以為基隆爭取到更多實質建設；宋瑋莉則為傳統市場請命，國旅夜市消費抵用券只獨厚夜市，不管廟口夜市、仁愛市場等在地美食都要去行銷。

朱立倫不諱言國民黨不是支持者不夠多，而是過程中互相攻擊，不斷製造敵人，距離選戰還有40多天，最重要的「把朋友找回來」，強調現在沒有韓粉、朱粉、侯粉，大家都是中華民國粉，對於新北市長侯友宜是否有望「禿漢合體」，他透露，屆時中華民國粉一定會合體。

(中時 )