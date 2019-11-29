許多超級食物台灣很難吃到，但一種俗稱「仙桃」的蛋黃果，被「Medical Daily」、「哈芬頓郵報」等媒體和醫學網站選為超級食材、在台灣傳統市場就能買得到。

蛋黃果原生在秘魯，1920年代末飄洋過海來到台灣落地生根。它果皮顏色橙黃、切開果肉綿密如蛋黃，因此也稱蛋黃果（egg fruit），味道兼具地瓜和焦糖，因為外型似桃子，因此有個相當吉利的名字：仙桃。

仙桃於全台中南部都有零星栽種，主要產地為嘉義，果實約12-1月成熟、收成，在台灣還不算是相當普遍的水果，但超市、路邊或是廟宇慶典仍會看見它的蹤跡。雖然不常見，但不要小看它的營養成分和功效！

仙桃於全台中南部都有零星栽種，主要產地為嘉義，雖然不常見，但不要小看它的營養成分和功效！（圖片來源：pixabay）

低升糖指數食物 可代替糖：

在網路上可買到蛋黃果粉，這是一種無麩質的代糖，國外網站「Nature News」指出仙桃每11克脂肪中有2公克的糖，可以代替糖粉，因其低升糖指數能穩定血糖，比砂糖和人工甜味劑更健康。

抗氧化、護眼、保持腸胃道健康：

每100公克仙桃的膳食纖維是蘋果的5~6倍，能夠幫助腸胃道健康。礦物質方面，中國農業部「亞熱帶蔬果品質監測中心」發表的一篇期刊指出，蛋黃果含有14種礦物質，其中含量較高的是鉀、鈉、鈣、鎂和磷。另外和其他黃色蔬果一樣，仙桃富含能抗氧化和保護眼睛的β-胡蘿蔔素。

果核油能幫助傷口癒合、皮膚再生：

除了吃，在醫療美容方面的應用也相當具有潛力。美國羅格斯大學（Rutgers University） 生物科技中心教授羅喬（Leonel Rojo）研究發現，仙桃果核油的萃取物在生物體外實驗中，可以幫助截肢的魚類傷口癒合、皮膚再生。

靖妃中醫診所院長陳玫妃指出，仙桃能清肝熱，適合做中藥、煮成青草藥服用，但脾胃虛寒、怕冷、頻尿的人不適合多吃。

另外，和同樣來自南美洲、形狀類似的酪梨相比，膳食纖維、礦物質、蛋白質含量較豐富。

仙桃和同樣來自南美洲、形狀類似的酪梨相比，膳食纖維、礦物質、蛋白質含量較豐富。（資料來源：衛福部食品營養成分資料庫）

在市場看到仙桃，消費者大多等熟成、剖開食用，但它更適合作成其他料理，做成糕點、果醬、沾醬都好吃。《溫暖氣候的水果》（Fruits of Warm Climates）的作者莫頓（Julia Morton）提到，蛋黃果不僅可以生食，也可以作成甜點，例如將果肉用果汁機打成泥後加入糖，可以塗抹在麵包或是加入適量的檸檬汁，用在義大利麵中。另外也可將果肉加蜂蜜及開水，用果汁機攪拌成果汁或跟水果打成奶昔，在原產地秘魯，更把它作成冰淇淋。

莫頓也寫下了她吃過最好吃的仙桃糕點食譜，這是一道類似「南瓜派」的甜點：

1.5杯蛋黃果泥、2/3杯黑糖、0.5茶匙的鹽、1/4茶匙的肉豆蔻、1茶匙檸檬汁、2顆蛋、2杯牛奶，送進烤爐裡烤1小時，溫度攝氏121度，出爐即可食用。

一般仙桃可分為長型果及心臟型果兩類，長型果種子只有一顆，風味較佳；心臟型果實短胖，種子有兩顆，味道稍差。選購時，果皮呈現黃色或可輕輕按壓感覺鬆軟者表示越熟。如果買回家後還是相當生硬，因此可以放在室溫下3-10天，待果肉軟化後即可食用。想要加速其熟成軟化，網路上有一個方式不妨嘗試看看：將蒂頭挖除後放鹽巴填滿，這樣1-2天就會變軟。

(中時電子報)