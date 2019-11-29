管理層到場視察解封校園 先後進入圖書館體育館

被示威者佔據以致遭香港警方封鎖近2周的香港理工大學，29日下午警方正式解除封鎖，將校園交還校方。理大校長對媒體表示，理大是這次示威活動最大受害者，校內設施遭破壞，嚴重影響教學及科研，在全面評估環境安全與盤點損毀財產後，將盡快重開校園。

據《東網》報導，今晨仍有約80名警員和消防員進入理大繼續蒐證及善後，繼昨日在校內發現超過3800枚汽油彈、500多支危險化學物品後，未再發現類似製品或材料。

理大校方取回校園後，需要進行清潔修復工作，這段時間內不會對外開發，破壞程度較低的部份，可以在1個月內重新開放。（圖／美聯社）

約在中午時分，理大宣布取回校園控制權，多名理大高層和職員入內視察。理大對面暢運道已恢復通車。警方稱，兩日行動中警員一共檢走3989枚汽油彈、1339件爆炸品、601支腐蝕性液體及573件武器，在運走危險物器後，警方與調查人員開始撤離，封鎖隨之解除。

理大校長滕錦光巡視校園後會見傳媒，他形容理大是今次事件最大受害者，校內多項設施受破壞，嚴重影響教學及科研，認為理大的地理位置有利示威者堵塞紅隧，加上大學的開放校園政策，令理大今次面臨史無前例的挑戰。他表示，從理大和平離開的示威者逾1100人，當中只有46人為理大學生，對於事件中無造成人命傷亡，形容是不幸中之大幸。

理大發表聲明稱，警方宣布解封校園並由理大校方接收，會即時進行盤點和全面的環境及安全評估工作，但強調目前校園情況仍存在不安全因素，清理、盤點及修復工作需時，故此校園仍需關閉，只限校方授權人士進入，直至另行通告為止。理大因此呼籲學校師生、職員及公眾人士在此期間，不要進入理大校園。

(中時電子報)