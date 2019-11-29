型男高以翔因錄製浙江衛視節目《追我吧》不幸驟逝，引起外界對製作單位的質疑，而今（29日）陸網還傳出浙江衛視節目表還顯示今晚照常播出，不過浙江衛視稍早則發聲明，表示現正全力協助高以翔後事，原定今晚播出的《追我吧》則調整為電視劇精編。

浙江衛視稍早發聲明指出，自高以翔27日辭世後，節目和經紀團隊都沉浸在悲痛中，把精力用在高以翔的善後工作，並表示：「全力以赴完成高爸爸高媽媽心願」，而原訂今晚播出的《追我吧》則調整為電視劇精編。

浙江衛視聲明全文。（圖／取材自浙江衛視中國藍微博）

儘管浙江衛視強調「會義不容辭承擔責任」，但微博評論區卻限制留言，僅會顯示「博主精選評論」，塞選留言的舉動讓人不解。同時，高以翔官方粉絲團今早也發文怒控，指遭自稱浙江衛視的工作人員以「沒什麼人盡早收掉」、「有城管催促」為由，要求整理追思會現場，並直接標記浙江衛視發問「是否能夠以實際行動給予故人尊重？」

(中時電子報)