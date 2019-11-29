總統蔡英文29日下午與內政部長徐國勇出席警政署年終署務會報，頒發維護治安工作獎勵金給全國各警察機關代表，慰勉警察平時維護治安辛勞。並再度提到將汰換警用無線電及警用機車等裝備，也希望警政署持續提升第一線員警的教育訓練。

蔡英文表示，日前發生在高雄市直播主暴力事件，警政署長與刑事局長南下坐鎮後，嫌犯隨即遭逮捕，意味警察不是省油的燈。肯定每一名警察平時努力維護治安，因此政府必須加碼照顧警察福利，像已推動更換警察制服、興建警消社會住宅、提供醫療照顧等。

蔡英文指出，已編列新台幣38億元預算，在5年內汰換警用無線電，並投入17億元預算，補助地方政府汰換警用汽機車。政府在改善警察硬體設備外，也希望警政署持續提升教育訓練，最重要是提供基層員警的情境及戰術訓練，才能讓員警遇到緊急狀況下保護民眾，並減少執勤風險。

蔡英文並指示因應明年大選，警方應維護選舉期間的公平、公正，保護各黨派參選人的安全等勤務，此外，也要防範賄選、選舉賭盤及假訊息危害選舉。

(中時 )