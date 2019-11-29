少女時代2007年出道。（圖／翻攝自소녀시대(Girls' Generation)臉書）

太妍發文表示少女時代不是誰都能經過的公車站牌。（圖／翻攝自taeyeon_ss IG）

天團少女時代2007年出道，2014年成員潔西卡宣布退出，雖後來蒂芬妮、秀英及徐玄都不和SM娛樂續約，仍表示是永遠的少時成員。最近有SM練習生上節目，自稱差點以少女時代成員出道，稍早太妍在IG回應，表示少時不是誰都能經過的公車站，「沒和我們一起流過汗的人不要隨便提起少女時代的名字」，親自出馬打臉傳聞。

女星洪敏智（音譯）最近參加MBN節目《VOICE QUEEN》，自稱17年前是SM娛樂練習生，差點加入少女時代，還稱：「看到少時出道都哭了，覺得自己的位置本來在那裡」。對此，公司雖沒回應，少時隊長太妍則在IG發出長文，表示：「我們8人為了以少女時代組合出道，花了很長的時間，賭上一切，我們不是一朝一夕輕易產生的組合」，「（少女時代）並不像是誰都能經過的公車站」。

太妍更說既然沒有成為成員們的記憶，希望沒跟她們一起流過汗的人不要隨便說出少女時代的名字，害她們驚慌失措，間接反擊洪敏智的說法，網友回應：「神團都敢蹭」、「最近幾年來選秀說差點少時出道的真的太多了」、「實力在線打臉」、「現在是少女時代，永遠都是少女時代」。

(中時電子報)