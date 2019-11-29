走純藝術創作，畫肖像，卻往往被評為人物技法或風格有漫畫味！曾獲台北美術獎優選的藝術家林俊良，近日回歸自己創作的起點與初心，將自己長期經營的肖像畫與自幼接觸、熱愛的漫畫結合，以漫威和DC的超級英雄為主題，開啟自己與觀眾的「混合宇宙」。

「雖然走上純藝術，但一開始我是想學動漫的，後來學的也多是多媒體、剪接，我以前最想做的是為動漫故事做人物設定。」林俊良的純藝術肖像畫，時而被視為有漫畫味，他自己也從不排斥，這次更是正面剖開自己的童年記憶，「父親在菍蓮老家開漫畫出租店，他始終想去日本學漫畫，也帶著哥哥和我從小就看漫畫，畫漫畫。」

記憶中第一次開始畫漫畫是小學三年級， 5歲時看《風之谷》，童年時隨手就是《哆啦A夢》，手塚治蟲，林俊良不諱言「也許漫畫本來就在我身體裡」即便日後走上純藝術領域，他內心仍質疑為何動漫要被視為次文化？「像我這種從小打電動長大的人，為何念了藝術之後就要認為動漫是不夠好的藝術？」

對林俊良來說，《混合宇宙》個展便是以自己累積的藝術能力，詮釋動漫主題的自我挑戰。「說簡單也很簡單，是我一貫的玩拼貼、顏色手法，但這次的挑戰在於正因為漫畫的符號太鮮明，構圖上要要為細緻。」精心分配數十幅作品在觀眾辨識度的難易比例，「哪裡是懸崖，哪裡要踩剎車變得很關鍵。」

在漫威宇宙中發展出各式各樣的地球與英雄史，長期在創作上便關注時間議題的林俊良，也藉此概念發展自己這一系列的混合宇宙符號，從印刷到如今動畫、3D的時代，他認為不同世代間有著不同樣貌的超級英雄，如〈一秒的閃電俠〉以複雜拼貼，符合他自我美學的方式完成，但也有一眼便能辨識的超人、蝙蝠俠，甚至是投射自己內在的〈雙面人〉。

對林俊良而言，以超級英雄、動漫為主題，是自己的一次休息與沉澱的契機，也是回歸初心、自我檢視的一次停頓，而不論主題怎麼變，他認為自己仍走在原有的軌跡上，把時間、肖像、破碎化，作為自己的創作關鍵字。

(旺報 )