索尼音樂新人樂團noovy由主唱Shawn、吉他手JK、鼓手Mark、貝斯手Jacob組成，29日推出首張全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》，雖然強碰蕭敬騰領軍「獅子合唱團」發片，但4位平均年齡21歲的小鮮肉不畏懼，今日以「車隊繞街」造勢方式宣傳，各自搭一輛發財車繞行西門町、東區，團員互虧要在車上搔首弄姿，吸引路人目光，自爆前一天在家練習「但練的是『修理玻璃、紗窗...』」，而首次坐發財車掃街宣傳，團員笑說「希望可以真的發財」。

索尼音樂新人樂團noovy29日推出首張全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》，四人搭發財車上街造勢宣傳。（吳松翰攝）

索尼新人樂團noovy今推出首張華語EP，台灣索尼音樂總經理符國文（中）特地獻上祝福。（吳松翰攝）

近3年時間赴日打拚，noovy擁有不少人氣，但坦言剛開始很辛苦，Shawn說一開始不太會日文，一步一腳印在街頭發傳單，唱了250場live巡演慢慢累積出成績，今年初以單曲〈SPEED UP〉獲選日本動畫《ZOIDS 機獸戰記 狂野爆發》主題曲，成為台灣首個演唱日本動畫主題曲的樂團，團員備感榮幸。

新加入的團員Jacob，先前經過2個月的「試用期」，在日本演出期間假扮成工作人員，在舞台下看3位團員演出。Jacob說為了要熟悉表演流程、團的運作模式等，做點功課「那是必須的」，而在通過試用期當天，3位團員還自製「碎紙花」，朝Jacob撒恭喜他正式加入，沒想到換來Jacob冷眼問「你們在幹麻」。

索尼新人樂團noovy今搭發財車上街造勢宣傳。（吳松翰攝）

索尼新人樂團noovy今推出首張華語EP，今舉行發片記者會。（吳松翰攝）

巧的是，Jacob是Mark的高中學弟，和JK3人為同高中，只有Shawn不一樣，讓Shawn吃味「排擠啦」。看似不愛笑的Jacob，坦言很感謝團員照顧，尤其拍照時「JK會主動跑來我旁邊，跟我說該怎麼做，很暖」，更主動獻給JK一個擁抱，雖然至今大夥並未同住宿舍，暖舉顯出團員間好感情。

noovy成軍5年終於在台灣發EP，家人是否都支持？吉他手JK搶先說「很支持，因為我媽也很愛唱歌」，更意外爆料媽媽是台語歌手程安，近期也在準備新作品，媒體追問何時邀媽媽同台，JK笑說「價錢談攏厩ok」，過一會兒才發現說太多，直冒冷汗求饒「別google我媽」。

首波單曲〈心絲蟲〉由Shawn譜曲，4位團員們共同寫詞，加上索尼音樂總監JerryC製作，談及對於網路世代的觀察，他們拒絕盲從，與其追求外表的完美，不如加強自己的內涵及音樂創作實力，他們認為，「開心做自己最重要，做你自己想要的樣子！」noovy首張全創作華語EP《共感時代 Y_OURS》12月將舉行4場北中南簽唱會，詳情可洽官方臉書。

(中時 )