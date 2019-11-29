苗栗竹南國中29日下午安排校外踏查活動，安排學生參觀道卡斯族的陳家古厝。〔謝明俊攝〕

苗栗竹南國中29日下午安排校外踏查活動，安排踏查苗栗最古老的中港慈裕宮。〔謝明俊攝〕

苗栗竹南國中29日下午安排校外踏查活動，安排文史專長連森裕介紹中港慈裕宮的故事。〔謝明俊攝〕

苗栗竹南國中29日下午安排校外踏查活動，安排學生參觀手工金紙的製作。〔謝明俊攝〕

苗栗竹南國中29日下午安排校外踏查活動，安排學生參觀手工金紙的製作。〔謝明俊攝〕

苗栗縣竹南國中為配合108學年新課綱，為全校7、8年級生安排一系列彈性課程踏查活動，29日下午利用段考結束後，帶領學生到竹南當地的中港慈裕宮、蕃社陳家老宅、陳協和金紙店及焚化爐等具有古蹟、文化、環保等意義的地點，實地進行踏查，與校訂課程中的「旅讀竹南」相結合，讓學生們從踏查中了解學習周邊的文物、環境，培養環境永續發展的觀念。

竹南國中校長郭芳江表示，108學年度新課網中，強調「自發、互動、共好」，透過課程安排，讓學生們有機會走出校園、進入社區、認識在地，更是培養公民素養的最佳場域。因此，校方透過彈性課程，利用上午段考結束後，下午的空檔時間，安排7、8年級學生到校外踏查。

其中，校方規劃7年級學生踏查「中港慈裕宮」、「蕃社」、「陳協和金紙」、「垃圾焚化爐」、「垃圾掩埋場」等地，連結校訂課程中的「旅讀竹南」以認識在地文化為出發點，讓孩子們從周遭的文化歷史脈絡中培養在地認同。8年級的學生則是搭配「在地國際」課程，前往「竹南河濱自然公園」，經由塭內社區發展協會的解說，認識溼地紅樹林生態環境，並協助環境整理，為環境永續盡一份心力！

為了安排學生擁有充實的踏查收獲，校方除了事先精心選擇踏查地點外，並安排校外專家協助導覽解說，例如，在參訪苗栗最老的中港慈裕宮時，特別請來熟悉慈裕宮的文化古蹟專家連森裕老師，來學生解說慈裕宮的歷史文化與建築美學；而在蕃社社區的陳家古厝及陳協合金紙店，也安排由校內老師全程講解老宅的歷史故事，知道什麼是土埆厝，以及傳統手工金紙的作法…等等。

這次踏查活動，校方結合了社區與民間的力量，讓學生們有更多元的學習機會。校方特別感謝協助課程的竹南鎮垃圾衛生掩埋場、苗栗竹南垃圾焚化廠、塭內社區發展協會、苗栗在地文化推廣協會、中港慈裕宮，讓這次的踏查活動順利圓滿結束。

(中時 )