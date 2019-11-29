巴黎秋天藝術節總監瑪麗認為，台灣表團作品的獨特性，在於從自己的文化根源出發。（李欣恬攝）

台灣表演藝術魅力在法國發燒，除了《RE：親愛的人生》首登巴黎秋天藝術節，2020年2月雲門舞集《十三聲》在法國夏祐宮的演出，票房也已接近完售，對此現象，巴黎秋天藝術節總監瑪麗表示，「台灣表演藝術作品，動人關鍵在於從自己的文化根源出發，顯得獨特。」

瑪麗在巴黎秋天藝術節任職37年之久，對藝壇動態頗有觀察，她以法國觀眾較熟知的雲門舞集為例子，「林懷民所領軍的雲門舞集，也有自成一格的舞蹈語言，明年由新一代的編舞家接手，樂見這樣屬於台灣的獨特性一代接一代，繼續發揮、傳承下去。」

陽光劇團共同總監布哈帝耶表示，他從《RE：親愛的人生》裡感受到台灣社會的不同面向，「當我看到布袋戲在劇中登場、現身時，我馬上明白，這是從當地人生活出發的故事，我很感動，一切很簡單，卻很動人。」

觀眾之一伊凡．瑞席歐認為，「劇中的小故事，呈現人生的小哀愁，不管是台灣人、法國人，都可以感受到那種生命悲喜交加的狀態，很美。」另一位觀眾瑞秋．巴旦特表示，特別喜愛劇中的音樂，「音樂的串場和編排，帶給整齣戲更多空間感，以及許多色彩。」

亞維儂官方藝術節總監歐利維耶表示，他從《RE：親愛的人生》感受到一股細節鋪陳的力量，「我會期待王嘉明下一部作品。」

(中時 )