曹世達醫師指出帶狀皰疹最新醫療方法，可口服抗病毒藥、塗抹藥膏，還有長效期疫苗，可供患者自費施打；他提醒，帶狀皰疹的前兆是胸背部神經痛，容易與肌肉拉傷痠痛混淆，應趕快就醫檢查。（謝瓊雲攝）

帶狀皰疹並非同一時間發作，而是沿著感覺神經陸續在皮膚表面出現紅疹，最後變成水泡，再慢慢結痂。（謝瓊雲攝）

62歲楊姓婦人罹患俗稱皮蛇的帶狀皰疹，卻聽信鄰居偏方敷草藥，水泡越長越多還破掉皮膚潰爛，讓她痛不欲生趕緊到醫院治療，服用抗病毒藥物治癒，卻因錯過黃金72小時治療期，讓疼痛持續一個多月，悔不當初。

楊婦起初因右胸疼痛就醫，檢查後醫師開立止痛藥，不料7天後右胸乳房下方竟長出水泡，慘遭皮蛇纏身，聽信鄰居介紹，敷用朱砂、鎮蜈蚣等草藥研製的膏藥，還喝「清熱解毒」青草茶，結果水泡反而越長越多，還出現潰爛紅腫，讓她痛徹心扉，最後才向醫師求救。

員林宏仁醫院家醫科醫師曹世達表示，帶狀皰疹急性期應保持傷口清潔，切勿亂敷藥或自行弄破水泡造成感染，可口服抗病毒藥，連續服用5天、療效佳，也有塗抹患部的藥膏，另有自費疫苗可施打。

曹世達指出，門診常見70、80歲以上患者，很多高血壓、心臟病患者，誤把帶狀皰疹發作的胸部、後背神輕痛等初期症狀，當成心臟病癥兆，或肌肉拉傷，多數是已長出水泡才求醫。

他說，帶狀皰疹的傳染途徑不明，皰疹即水痘病毒，最常侵犯前胸、後背的神經，其次是顏面三叉神經，也有頸部、腰部、生殖器官部位的神經被侵犯；初期症狀是倦怠、輕微發燒，部分甚至打寒顫，接著連續幾天身體單側神經痛，皮膚先出現紅疹、再長水泡。提醒水泡結痂前，患者應避免接觸未得水痘者、孕婦、幼兒及免疫差的人，避免傳染。

(中時 )