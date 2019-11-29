新北歡樂耶誕城讓板橋越夜越美麗，新北市民政局指出，會場附近板橋放送所戶外廣場，年中啟用後，超大面積綠地、裝置藝術與展演空間，加上周邊美食，吸引不少人朝聖，歡迎民眾白天逛板橋放送所，晚上到歡樂耶誕城，照片拍好拍滿。

板橋國泰里長陳宗修表示，板橋放送所位於民族路旁，範圍廣達1.7公頃，原為板橋地區4座廣播發射站之一，已有80多年歷史，因封閉閒置多年，經地方民代和國泰里及週邊多位里長、地方人士積極爭取保留，相關會議及現地會勘協調不下十次，終獲指定為市定古蹟。

陳宗修說，古蹟本體預計2022年修繕完工，周邊綠地、車庫及倉庫，則打造板橋歷史人文主題園區，更有休閒搖椅，及超大留聲機裝置藝術與像魔術方塊的建築。

更保留原有大榕樹，闢設綠地、環形步道、遊戲沙坑及活動廣場，都是文青最愛的拍照景點，還有小朋友最愛的「大腳印沙坑」，總是充滿歡笑聲，許多家長都特別來此蹓小孩、坐搖椅享受悠閒。

陳宗修說，放送所周邊美食店家集中，有隱身在國泰市場內銅板美食52平價小吃滷肉飯、民族路三豐芋冰城。板橋放送所地址：新北市板橋區民族路130巷67號。

(中時 )