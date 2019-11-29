張善政則表示，台灣的製造業和農業轉型很難，關鍵在要靠別人幫忙。（游念育攝）

韓說，「台灣有超過500間文資館拿來養蚊子，為何不拿來養孩子？」（游念育攝）

國民黨總統參選人韓國瑜、副總統參選人張善政和韓國瑜競選國政顧問蔡玉玲，今下午赴華山文創園區出席「與創業家有約座談會」，韓國瑜提到，擔心青年的創業困難，所以決定創立高雄「青年局」，強調未來會利用文資館，為青年創造更多可能。韓說，「台灣有超過500間文資館拿來養蚊子，為何不拿來養孩子？」

韓國瑜說，台灣醫療非常厲害，應該要導入觀光，未來行政院也要成立「觀光部」，找到亮點、人就會進來，舉例來說，高雄有許多日本挖的隧道，沒有好好開發，都荒廢了，這些都可以發展觀光，讓日本人知道你阿公當時挖了隧道現在開啟了，就會吸引不少日本觀光客進來。

韓表示，自己滿腦子都在思考如何行銷台灣，讓觀光客能進來，這對數位行銷和青年創業非常重要，並表示台灣現在的大環境很糟糕，有4萬家工廠將關閉，現在年輕人打拼也不一定會成功，所以政府要幫助青年把任督二脈打通，讓青年能夠順利的創業成功。

張善政則表示，台灣的製造業和農業轉型很難，關鍵在要靠別人幫忙，未來會將政府認證的「智慧製造顧問公司」列出清單，幫忙轉型企業輔導；政府會幫助領頭羊出一半的顧問費，前半段轉型雖然有風險，但領頭羊能會帶動其他公司轉型，是很好的方式。

現場民眾提出，應邀請背包客來台，將台灣行銷到國外，目前尚未看到政府有這樣的做法；張善政回應，已將這想法納入觀光政策「大市場開發」當中，會邀國外網紅來推銷台灣觀光，其中數位行銷就非常重要，會有知名的網紅來推銷台灣。

(中時 )