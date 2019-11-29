印尼移民總局今天原預計將80名兩岸電信詐欺嫌犯遣送中國，包括5名台嫌，經駐印尼代表處力爭至最後一刻，台嫌並未被押上送往機場的專車。

雅加達警局特別罪案調查小組28日下午將這80名嫌犯移送至移民總局，移民總局開會至深夜，檢查他們的護照等文件，當地時間今天下午3時左右將嫌犯押上兩輛公車，帶往機場。

在移民總局準備押送到機場的過程中，代表處警官康淳閔及領務組長柯孝宗全程在移民總局外緊盯、聯絡，並跟隨羈押嫌犯的專車到機場，以確認台灣人確實未被遣送到中國。

代表處官員前往機場前表示，台嫌並未被押上專車。國際刑警組織（INTERPOL）官員也對中央社記者表示，台嫌未被遣送。

稍早，移民總局告訴中央社記者，嫌犯在拘留室等待遣返，其中5名台灣人將全數遣送中國，班機預計下午起飛。

印尼警方25日破獲這起案件，原逮捕85名嫌犯，警方28日指出，其中5人經查證實未涉入此案，之後獲得釋放。駐印尼代表處官員日前探視其中5人，確認是台灣人。

(中央社)