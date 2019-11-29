陳菊29日到立委張廖萬堅競選總部加油打氣，現場並成立「小英、萬堅姐妹後援會」。（陳世宗攝）

總統府祕書長陳菊29日到立法委員張廖萬堅競選總部加油打氣，現場並成立「小英、萬堅姐妹後援會」，超過300多位姊妹們讚許張廖萬堅是最為孩子的付出，力挺問鼎連任；陳菊特帶來總統府賣超夯的「台灣頸枕」，期勉張廖萬堅要繼續顧台灣，為下一代繼續努力，並要拜託姊妹們，要為小英總統來發聲，繼續守護台灣。

陳菊指出，她早年就認識關心社會運動時的張廖萬堅，一路走來從議員到立委，長期關心教育、體育政策，更化為實際行動，舉辦親子閱讀、棒球夏令營，都獲得相當高的評價，更與蔡總統的長照政策、幼托、兒少政策相輔相成。

陳菊表示，張廖萬堅除落實他堅持「孩子就是未來」的核心價值外，更五度獲得優秀立委的肯定，是名符其實的「教育立委」，這樣優質的立委，拜託各位一定要讓他續留國會，讓萬堅繼續為了我們的下一代來努力！

陳菊說，香港人用超過7成投票率，民主派388席大勝建制派的59席，香港人向世界證明，香港人想要民主、想要民主；全世界現在也在看台灣的選擇，明年1月11的選舉，拜託各位姊妹小英一票、張廖萬堅一票，更重要還有政黨票，一定要支持為台灣付出最多的民主進步黨。

立委張廖萬堅表示，和秘書長的認識是從早年他擔任記者時的一篇報導開始，秘書長對於社會運動關心，影響他一路從政，對於關心弱勢、關心孩童的權益。他擔任立委以來，花了3年10個月的時間，將長期被國民黨所漠視的國道一號高架接台74線重大工程案，從無到有，從張善政看守內閣爭取核定，不分黨派的爭去地方建設，終於在明天早上要動工。

張廖萬堅強調，儘管上周被對手攻擊，但他相信堅持做對的事情，相信民眾一定感受得到；2020台灣要贏，台中一定要贏，萬堅這席非常重要，守護台灣的下一代，需要大家繼續一起顧台灣。

活動現場有許多年輕媽媽帶著小朋友前來表示，萬堅委員舉辦的親子活動，已成為他們與孩子間最喜歡的同樂時光；他為學校爭取的建設與老舊校舍改建，都是為了孩子們在努力，這點是最讓人感動的。未來希望張廖萬堅繼續留在立法院，繼續守護孩子的未來。

(中時 )