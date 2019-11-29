產銷班的咖啡豆經過日晒，風味更加香醇。（張晉銘攝）

南投縣國姓鄉特用作物產銷班第三班榮獲今年全國10大績優農業產銷班，國姓鄉公所於29日在百勝村咖啡莊園辦理「全國十大績優產銷班」贈匾儀式，由鄉長丘埔生親自贈匾「農民之光」予班長蘇春賢與產銷班成員，感謝他們60年來首次為國姓鄉拿下的殊榮。

鄉長丘埔生說，蘇春賢班長所帶領的產銷班，組織非常健全，每個成員都扮演好自己的角色，除了彼此密切交流，更凝聚高度向心力，而且在栽種、烘培和行銷等方面都樂於和外界分享，對於品質也不斷精進，提升產品附加價值，進而提升產值，實為各個產銷班的典範。

蘇春賢說，國姓鄉早期生產的農作物為檳榔，後來政府倡導轉作高經濟作物，當時有不少農民從惠蓀林場移植咖啡苗來栽種，他們除了決定轉作，當下也決定成立產銷班，從此展開與咖啡的不解之緣。

談到獲獎原因，蘇春賢說，主要是產銷班在技術上有明顯突破，利用「無氧發酵法」後製技術，打造出特別風味。另外，他們也是在咖啡領域第一個拿到生產履歷，以確保無毒，且做產地認證已經10年，並多次獲得美國咖啡品質學會精品級認證，未來將積極布局外銷市場，讓世界看到國姓咖啡。

(中時 )