看好年輕世代喜愛求新求變，樂事每年推出數十種新口味，為全台最多口味的洋芋片。(圖/樂事提供)

台灣零食市場商機無限，據統計每年全台銷售額可達60~70億，洋芋片龍頭樂事首度公開好吃秘訣「8大心法」，讓消費者吃得安心又快樂。

一、「口味靈感來自真食物」：藉由市調分析消費者喜好，選出受歡迎菜式，廚師針對同一菜品烹調出不同風味料理，由專人團隊試吃口味後，再研發出全新口味，確保每種風味都能符合消費者需求。

二、「五星級環境培育」：樂事洋芋片選用黃金種薯為食材，特別打造五星級「育嬰室」培育黃金種薯，確保養份、酸鹼值，加上黃金種薯的高「固形物」成分，做成洋芋片口感香脆。

三、「多種口味優勢」：看好年輕世代喜愛求新求變，樂事每年推出數十支新口味產品，為全台最多口味洋芋片。

四、「新品更新速度快」：樂事幾乎每月推出新口味，操作新興行銷議題與年輕人接軌。

五、「呼應健康意識」：近年消費者對身體健康愈趨重視，樂事全新「少添加系列」強調無添加味精、人工防腐劑及人工色素等，維護身體健康。

六、「聯名商機」，樂事吹起跨界風潮，打造多款限定商品，例如與肯德基、TGI Fridays、CoCo壹番屋咖哩等合作，挑戰消費者味蕾。

七、「網美級包裝」：受社群媒體發達影響，現代人樂於分享生活，洋芋片包裝結合白色與玫瑰金雙色調設計，自用送禮兩相宜。

八、「創意行銷」：先前樂事推出真人夾娃娃機、樂事微笑包及快閃店等，讓消費者好吃又好玩。

(中時電子報)