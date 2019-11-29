體恤警消過勞超時工作 大法官要求修法 17:032019/11/29 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 資料照片 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 引起爭議的警察、消防及醫療等公務人員全年無休又超時工作的情況，大法官會議作成解釋，認為公務員服務法等規定，並未就業務性質特殊機關實施輪班及輪休，設定合理上限及休息最低時數，有規範不足的違憲，3年內應檢討修正。 此外，大法官會議也認為，公務人員保障法並沒有對於特殊機關所屬的公務人員，如外勤消防人員的服勤補償事項，未適當與補償之虞，影響其服公職權，也有規範不足的違憲，同樣必須修法訂定必要合理框架性規範。 (中時 ) #大法官 #人員 #公務人員 #公務 #修法 也許您會感興趣 推薦閱讀 2醉漢KTV瘋狂大亂鬥 又咬又踹5員警掛彩 10:522019/11/25 社會 醫師相挺謝淑亞 16:262019/11/25 政治 反滲透法周五拚逕付二讀 藍委主張委員會審查 12:572019/11/26 政治 落實人權保障 再審程序修法 13:372019/11/26 社會 Grant Thornton正大專欄－《中高齡就業促進法施行》實施實務認定 雇主注意事項 04:102019/11/27 金融．稅務 中藥無藥師把關 立委籲設中藥藥事人員法 14:032019/11/27 生活 修法嚴格規範原民自製獵槍？警政署：勿以訛傳訛 18:042019/11/27 社會 香港43名公務員因反送中被調查或停職起訴 23:242019/11/27 兩岸 公務員宣誓擁基本法 明夏定案 04:102019/11/28 兩岸要聞 98歲少將迷山2日…態度超淡定 警消：當過將軍果然不同 08:552019/11/29 社會 社會熱門新聞 情侶打野砲 男子硬不起來酒瓶強頂妹妹掛彩 - 社會 35歲高以翔猝死 中醫觀點：陰陽離決人就會死 - 社會 耿繼文告發憲兵指揮官黃金財違反選罷法 - 社會 執行賴清德拜廟特勤 2警車與大貨車相撞5員警受傷 - 社會 王立強共諜案 林憲同告蔡英文瀆職 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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