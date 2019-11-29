引起爭議的警察、消防及醫療等公務人員全年無休又超時工作的情況，大法官會議作成解釋，認為公務員服務法等規定，並未就業務性質特殊機關實施輪班及輪休，設定合理上限及休息最低時數，有規範不足的違憲，3年內應檢討修正。

此外，大法官會議也認為，公務人員保障法並沒有對於特殊機關所屬的公務人員，如外勤消防人員的服勤補償事項，未適當與補償之虞，影響其服公職權，也有規範不足的違憲，同樣必須修法訂定必要合理框架性規範。

(中時 )