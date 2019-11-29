林口警分局林口派出所警員陳柏翰27日凌晨4時許執行巡邏勤務時，獲報一名92歲的爺爺獨自從家門走出，家人遍尋不著，由於當時天色昏暗不明，加上氣候濕冷起霧，陳員擔心老翁發生危險，趕緊地毯式搜索轄內的每個角落，所幸最後在某工廠門口發現蹲坐在地的老翁，成功帶他回到溫暖的家。

警方指出，當時找到爺爺時，他說不清自己的姓名及住處，陳員見爺爺衣著單薄不停著打著哆嗦，且身上並無佩掛愛心手鍊，趕緊先將他載回所內喝茶取暖，在透過M-POLICE人臉便識系統進行比對分析後，確認爺爺為走失的老翁，趕緊聯繫家屬到場。

家屬到場後，頻頻對員警積極熱心協助的行為道謝，事後更特地在林口地方臉書社團貼文，向警方表示，「謝謝，有你們真好！」。

林口警分局呼籲，家中如有易迷失方向的家屬，除了申請愛心手鍊外，可在其時常穿著的衣物上縫紉相關家屬聯絡資訊，當意外發生時，更能盡快得到大家的幫助。

(中時 )